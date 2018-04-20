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20 Апрель, 2018


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Платные железнодорожные переезды появятся в Петербурге

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в: Новости
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Стоимость проезда по таким участкам пока не озвучивалась

Фото: pixabay.com

В Петербурге в скором времени планируют установить три платных железнодорожных переезда. Как пишет «Фонтанка», пока неизвестно, где именно они появятся в городе.

О стоимости проезда также не сообщается, но уже известно, что бесплатно переездами смогут пользоваться представители экстренных служб, то есть скорая помощь, полиция и МЧС.

Завершить монтаж переездов планируют к 2020 году.

Конкурс на строительство платных автомобильных путепроводов будет объявлен в ближайшее время.

СП уже писал о том, что в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях между Петербургом и ООО «Санкт-Петербургская платная дорога» о реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Тогда инвестор запланировал построить в Петербурге и Ленобласти автомобильные путепроводы над железнодорожными путями. Объем инвестиций в проект был оценен в 8 миллиардов рублей.

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