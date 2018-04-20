жк днепропетровская 37

20 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Завершить ремонт Центральной улицы в Кудрово планируют к 20-м числам мая

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Для удобства жителей проезд транспорта не будет полностью перекрыт на время ремонта

Дорожники Ленобласти планируют начать ремонт Центральной улицы в Кудрово в субботу, 21 апреля, и планируют завершить работы к 20-м числам мая этого года. Такое указание заказчик работ ГКУ «Ленавтодор» дал подрядной организации, выходящей на объект.

Как сообщает пресс-служба правительства 47 региона, необходимость быстрого проведения работ обусловлена большой интенсивностью движения автомобилей. Для удобства жителей проезд транспорта не будет полностью перекрыт на время ремонта.

«Протяженность ремонтируемого участка региональной дороги «Деревня Старая — Кудрово», именно так по титулу называется Центральная улица, составляет чуть более полутора километров: от моста через реку Оккервиль до проспекта Строителей. Контрактом, в частности, предусмотрен срез повреждённого слоя асфальта, устройство двух новых слоев покрытия, профилировка обочин, нанесение износостойкой разметки и установка дорожных знаков», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, дорожники собираются производить основной комплекс работ, включая укладку нового асфальта, в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X