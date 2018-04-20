Завершить ремонт Центральной улицы в Кудрово планируют к 20-м числам мая

Для удобства жителей проезд транспорта не будет полностью перекрыт на время ремонта

Дорожники Ленобласти планируют начать ремонт Центральной улицы в Кудрово в субботу, 21 апреля, и планируют завершить работы к 20-м числам мая этого года. Такое указание заказчик работ ГКУ «Ленавтодор» дал подрядной организации, выходящей на объект.

Как сообщает пресс-служба правительства 47 региона, необходимость быстрого проведения работ обусловлена большой интенсивностью движения автомобилей. Для удобства жителей проезд транспорта не будет полностью перекрыт на время ремонта.

«Протяженность ремонтируемого участка региональной дороги «Деревня Старая — Кудрово», именно так по титулу называется Центральная улица, составляет чуть более полутора километров: от моста через реку Оккервиль до проспекта Строителей. Контрактом, в частности, предусмотрен срез повреждённого слоя асфальта, устройство двух новых слоев покрытия, профилировка обочин, нанесение износостойкой разметки и установка дорожных знаков», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, дорожники собираются производить основной комплекс работ, включая укладку нового асфальта, в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам.