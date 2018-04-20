Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует 20 апреля

После официального открытия навигации работать начнут туристические суда

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге будет официально дан старт навигации по рекам и каналам города. После этого смогут начать работу туристические и маломерные суда.

Об этом говорится в распоряжении правительства Северной столицы, опубликованного на официальном сайте Смольного.

С пятницы петербуржцы и гости города получат возможность прокатиться по Кронверкскому проливу, Фонтанке, Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, каналу Грибоедова и Крюкова каналу.

Добавим, что распоряжение Смольного не касается Невы и ее рукавов. Этой территорий распоряжается администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. Более того, навигация по Неве уже открыта с 10 апреля.