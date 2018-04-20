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20 Апрель, 2018


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Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует 20 апреля

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в: Новости
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После официального открытия навигации работать начнут туристические суда

Фото: wikipedia.com

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге будет официально дан старт навигации по рекам и каналам города. После этого смогут начать работу туристические и маломерные суда.

Об этом говорится в распоряжении правительства Северной столицы, опубликованного на официальном сайте Смольного.

С пятницы петербуржцы и гости города получат возможность прокатиться по Кронверкскому проливу, Фонтанке, Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, каналу Грибоедова и Крюкова каналу.

Добавим, что распоряжение Смольного не касается Невы и ее рукавов. Этой территорий распоряжается администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. Более того, навигация по Неве уже открыта с 10 апреля.

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