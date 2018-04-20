В Петербурге обсудят кластерное взаимодействие в экономике

В международной конференции «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» ежегодно принимают участие более 500 человек

Третья петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь» пройдет в Петербурге в «Ленэкспо» в павильоне № 4 с 26 по 27 апреля. Мероприятие ежегодно собирает более 500 участников. Это представители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных промышленных холдингов и корпораций, ведущих научно-исследовательских, образовательных и профессиональных учреждений из России, Израиля, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Сингапура, Финляндии, Франции, Японии.

Для участия в пленарном заседании приглашены губернатор Петербурга Георгий Полтавченко; директор, департамент стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития России Артем Щадрин; вице-президент ПАО «Ростелеком» Роман Шульгин, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Иван Складчиков.

Кроме того, к обсуждению проблем кластерного взаимодействия приглашены генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Андрей Соколов; генеральный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов; директор Союза «Медико-Фармацевтические Проекты. XXI Век» Дмитрий Чагин; директор Центра цифровой экономики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Павел Сенченко; советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков России Ивао Охаси; учредитель и генеральный директор Arteres; исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу POW’AERO Жан-Франсуа Буассон.

По окончании пленарного заседания 26 апреля с 12.00 до 13. 00 состоится пресс-конференция.

Для участия в пленарном заседании Конференции также необходима регистрация на сайте http://www.cluster-conf.ru/