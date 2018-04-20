Для ввода ЖК «Чистый ручей» в Сертолово Петрострой должен устранить «существенные отклонения» от проекта

Накануне власти Ленобласти согласовали 250 тыс. кв. м жилья в новых очередях проекта, но первые дольщики ждут свои квартиры уже год

Красивый малоэтажный проект ЖК «Чистый ручей» в южной части Сертолова застройщик «Петрострой» начал возводить еще в 2015 году — тогда три корпуса первой очереди на 28 тыс. кв. м жилья обещали сдать ко 2-му, 3-му и 4-му кварталу соответственно (застройщик по срокам ссылается на внутренний регламент). Однако ближе к сдаче стройка встала.

Как говорится на сайте жилого комплекса, корпус 1 не вводится, поскольку идет процесс оформления проектной и исполнительной документации на подъездную дорогу к комплексу и утверждение проекта прилегающей территории к подъездной дороге.

«После утверждения данного документа, наша компания сможет получить заключение экспертизы на подъездную дорогу к «Чистому ручью» и подать документы на получение ЗОС(заключения о соответствии) и акта ввода в эксплуатацию Все необходимые документы для их получения подготовлены», — говорят в компании.

По второму корпусу уже идет благоустройство и работает комиссия Госстройнадзора, в третьем корпусе еще идет монтаж оборудования и отделка мест общего пользования.

Впрочем, в правительстве «Стройпульсу» предоставили несколько иную картину ситуации. Во-первых, властям застройщик представил иной график строительства. Так, первый корпус должен был быть сдан к 30 декабря 2017 года, второй — в последний день марта 2018, третий корпус «Петрострой» вообще собирается строить до 30 декабря 2018 года. Последний, 7 корпус второй очереди намечен на март 2022 года.

В правительстве подтверждают, что фактически дома готовы, но на их пути к вводу есть две проблемы. Первая пустяковая. Это подъездная дорога, которая по факту существует, но по документам ее нет. «Это не большая проблема, жилой комплекс Госстройнадзор может принять и так», — говорят в правительстве региона. Дорога оформлена может быть в процессе.

Вторая проблема серьезнее. Как объяснили журналисту, в ходе строительства «Петрострой» допустил «существенные отклонения» от проекта, они были внесены в проект, он был отправлен на повторную экспертизу. Речь идет об отклонениях в физических объемах и теплоснабжению, менялись техусловия подключения к сетям.

В строительном блоке уточняют, что как только проект выйдет из экспертизы, «Петрострой» должен будет прислать извещение об устранении и после этого сотрудники Госстройнадзора сразу выедут на место для итоговой проверки.

Напомним, накануне Градсовет Ленобласти согласовал эскиз застройки последующих очередей «Чистого ручья» на 250 тыс. кв. м. В перспективе нескольких лет на Выборгское шоссе дополнительно будут выезжать до 10 тыс. человек.