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20 Апрель, 2018


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Лиговский путепровод ЗАО «Пилон» будет ремонтировать 3,5 года

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в: Новости
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Магистраль будет расширена до 6 полос

Власти Петербурга подвели итоги конкурса по выбору подрядчика реконструкции Лиговского путепровода от станции Лигово до Красного Села. Победителем торгов стал единственный участник ЗАО «Пилон», согласившийся выполнить работу за стартовую цену в конкурсной документации 3, 5 млрд рублей.

Как сообщает «Фонтанка», за эти деньги компании предстоит подготовить рабочую документацию и расширить участок до 6 полос за 3, 5 года – к 20 октября 2021 года.

В этом году на реконструкцию Лиговского путепровода городской бюджет направит 325 млн рублей, в дальнейшем годовые расходы колеблются от 900 млн до 1,4 млрд.

ЗАО «Пилон» в настоящее время достраивает в Петербурге мост Бетанкура через остров Серный. Открыть переправу должны 29 апреля.

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