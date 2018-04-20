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20 Апрель, 2018


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На подземную часть «Перехода смерти» на Туристской просят денег из резервного фонда Петербурга

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в: Новости
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Ранее речь шла о 30 млн рублей

фото взята из груупы В Контакте Соседи СПЧ. Приморский район https://vk.com/sosedi_kvartala

Депутат ЗакСа Михаил Амосов обратился к вице-губернатору Игорю Албину с предложением предоставить деньги на строительство подземного тоннеля под так называемым «Переходом смерти» на Туристской улице из резервного фонда Петербурга.

Как считает народный избранник, только выделение конкретной суммы поможет горожанам получить гарантии решения властей по появлению перехода под землей, поскольку несмотря на заявления Смольного о направлении заявки на проведение предпроектных работ по строительству перехода, процесс может значительно затянуться во времени – переход нужен не через год или два, а уже сейчас.

«Резервный фонд правительства Петербурга создан для финансирования непредвиденных социально значимых расходов, строительство подземного перехода на Туристской – именно тот случай, поскольку несмотря на принятые меры, существующий надземный переход по-прежнему представляет опасность для жизни и здоровья петербуржцев»,- уверен Михаил Амосов.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам КРТИ, строительство тоннеля оценивается в 30 млн. рублей. Эти деньги обещают предусмотреть в рамках осенних корректировок городского бюджета.

Только за 2017 год  на «переходе смерти»  погибли 7 человек. С инициативой о строительстве тоннеля депутат ЗакСа Михаил Амосов выступил в середине января этого года. Затем стало известно, что около перехода включили светодиодную подсветку.

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