В петербургском Московском парке Победы появится новая аллея

Открытие Аллеи тепроэнергетиков состоится 21 апреля

В общегородской День благоустройства, 21 апреля, в Московском парке Победы сотрудники ГУП «ТЭК СПб» высадят 80 лип. Таким образом будет отмечаться дата 80-летния предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Аллея теплоэнергетиков появится в Парке Победы не случайно. Много лет два раза в год специалисты организации выходят на субботники в парк, и эта традиция ведется с момента основания самого парка.

Также отмечается, что ежегодно в памятные даты сюда приходят сотрудники «ТЭК СПб» чтобы почтить память погибших в годы блокады коллег у мемориальной доски, установленной на аллее.

В 2018 году более 200 сотрудников организации выйдут на уборку и высадку деревьев в Московский парк Победы, и еще 70 работников отправятся с этой же целью на Пискаревское кладбище.