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20 Апрель, 2018


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К вечеру ограничат движение по Обуховскому мосту

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в: Новости
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На переправе уберут старый асфальт и уложат новое покрытие

Фото: pixabay.com

Ремонтные работы приведут к ограничению движения транспортных средств по Обуховскому мосту, который соединяет два берега Фонтанки по Московскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 22:00 20 апреля по 21:00 21 апреля движение будет ограничено по половине проезжей части в Московского района из центра Санкт-Петербурга. Движение будет осуществляться только по двум полосам в каждом направлении.

С 22:00 21 апреля до 6 утра 23 апреля ограничат движение в сторону Садовой улице, там также оставят по две полосы с каждой стороны.

21 и 22 апреля дорожники планируют успеть отфрезеровать асфальт на мосту и уложить на его место новое покрытие.

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