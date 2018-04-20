Минстрой «вручную» взялся за проблемные жилые комплексы Петербурга

Для долгостроя ЖК «Трио» уже успели даже найти инвестораКомиссия Минстроя РФ по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями, дала добро на приход на достройку проблемного ЖК «Трио» в Пушкинском районе от ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит» нового инвестора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организация, в отношении которой было принято положительное решение комиссии, возьмет на себя обязательство завершить строительство трех жилых домов на 160 квартир. Согласно плану-графику («дорожной карте»), представленного правительства Петербурга, объект должен быть построен в IV квартале текущего года», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Впрочем, конкретное название компании не разглашается.

Примечательно, что на комиссии был рассмотрен и еще один долгострой. Но по нему нет вообще никакой конкретики.