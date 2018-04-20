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20 Апрель, 2018


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Минстрой «вручную» взялся за проблемные жилые комплексы Петербурга

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в: Новости
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Для долгостроя ЖК «Трио» уже успели даже найти инвестораКомиссия Минстроя РФ по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями, дала добро на приход на достройку проблемного ЖК «Трио» в Пушкинском районе от ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит» нового инвестора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организация, в отношении которой было принято положительное решение комиссии, возьмет на себя обязательство завершить строительство трех жилых домов на 160 квартир. Согласно плану-графику («дорожной карте»), представленного правительства Петербурга, объект должен быть построен в IV квартале текущего года», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Впрочем, конкретное название компании не разглашается.

Примечательно, что на комиссии был рассмотрен и еще один долгострой. Но по нему нет вообще никакой конкретики.

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