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20 Апрель, 2018


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ДОМ. РФ: продажи новостроек в Москве и Петербурге увеличились на 16% из-за доступной ипотеки

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в: Новости
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Средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 года составила 9,3%

По итогам первого квартала этого года в четырех регионах России (Москве, Московской области и Краснодарском крае) было заключено на 16% ДДУ больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в 2018 году этот показатель составил 147,1 тысяс, а в 2017 – 126,7 тыс.

«На 10 регионов России приходится порядка 65% всех заключенных ДДУ. Ввод многоквартирного жилья в этих регионах составляет 49% от общего ввода в стране, выдача ипотеки – 36%. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае», — отметили в пресс-службе ДОМ. РФ.

Рост продаж зафиксирован и на рынке готового жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца 2018 года увеличилось на 10% и составило 673,7 тысячи. В 10 регионах зарегистрировано порядка 38% всех прав.

Как отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ, ключевой фактор оживления рынка жилья – рост платежеспособного спроса на жилье в результате роста доступности ипотеки. По данным мониторинга ДОМ.РФ, средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 года составила 9,3% на первичном и вторичном рынках жилья по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 года.

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