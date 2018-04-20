Развязку КАД с проспектом Обуховской Обороны закроют на ночь

Развязку закроют с 23:00 22 апреля до 5:00 23 апреля

Поздно вечером 22 апреля в Петербурге на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закроют съезд в сторону метро Рыбацкое. Об этом рассказали в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На указанном участке будут производиться работы по замене барьерного ограждения, полностью перекроют съезд №1. Ограничения вступят в силу в 23:00 22 апреля и продлятся до 5 утра 23 апреля.

Водителей о временных ограничениях предупредят с помощью знаков, запрещающих проезд, а также водоналивных барьеров и световой сигнализации.

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — сказал начальник территориального ситуативного центра Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В организации принесли извинения за временные неудобства и предложили водителям использовать альтернативный маршрут: внутреннее кольцо КАД → Проспект Обуховской Обороны → ул. Бабушкина → ул. Рабфаковская → станция метро Рыбацкое.