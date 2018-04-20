СМИ: Смольный дал добро на строительство детского центра рядом с кладбищем в Лахте

Возвести объект надлежит за 5 лет

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о заключении инвестиционного соглашения с АНО «Центр развития футбола «Лавина»» по возведению спортивного объекта с детским центром на улице Красных Партизан в Лахте в створе Пролетарского проспекта.

Как сообщает NSP, площадь надела, где появится объект, составит 3 га. Построить комплекс надлежит в течение 5 лет. При этом инвестор должен передать городу 50 «квадратов» в будущем «Подростковом центре «Албьбатрос».

Примечательно, что спортивный объект будет соседствовать с Лахтинским кладбищем.