жк днепропетровская 37

20 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В третью апрельскую субботу в Петербург вернется снег с дождем

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В воскресенье возможна гололедица

Предстоящие выходные 21 и 22 апреля вряд ли порадуют петербуржцев весенней погодой. Ранее утро субботы начнется с сильного дождя, который к вечеру превратиться в обильный мокрый снег, несмотря на то, что днем температура воздуха прогреется + 8 градусов.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в ночь с субботы на воскресенье похолодает до нуля, из-за чего утром возможна гололедица. Днем в городе будет солнечно, но не очень тепло: всего лишь +6 градусов.

А начало следующей рабочей недели и вовсе принесет заморозки.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X