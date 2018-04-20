В третью апрельскую субботу в Петербург вернется снег с дождем

В воскресенье возможна гололедица

Предстоящие выходные 21 и 22 апреля вряд ли порадуют петербуржцев весенней погодой. Ранее утро субботы начнется с сильного дождя, который к вечеру превратиться в обильный мокрый снег, несмотря на то, что днем температура воздуха прогреется + 8 градусов.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в ночь с субботы на воскресенье похолодает до нуля, из-за чего утром возможна гололедица. Днем в городе будет солнечно, но не очень тепло: всего лишь +6 градусов.

А начало следующей рабочей недели и вовсе принесет заморозки.