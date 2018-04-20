жк днепропетровская 37

20 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Каменке не будут строить два мусороперерабатывающих завода

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Общественность отстояла чистый воздух

Отходы
Удельные затраты на перевозку отходов, обработку на мусоросортировочных комплексах и размещение «хвостов» на объектах могут увеличиться
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

Сегодня, 20 апреля, Комиссия по землепользованию и застройке под руководством вице-губернатора Игоря Албина проголосовала против перевода двух участков в промзоне Каменка (рядом с полигоном Новоселки») из категории ТИ-1 в категорию ТИ-2. На земле второй категории можно складировать отходы более высокого 2 и 3 класса опасности.
Более того, к моменту заседания комиссии Комитет по инвестициям, который предлагал разместить там два мусоросжигающих завода, «Анабасис» Александра Ебралидзе и «Спецтранса №6», сам отозвал заявку на изменение категории.
Напомним, «Анабасис» планировал построить предприятие мощностью 350 тысяч тонн в год за 4,5 млрд рублей, в качестве технологии выбрали анаэробное сбраживание. «Спецтранс» хотел перерабатывать 200 тыс. тонн отходов.
Напомним, в конце марта проект двух мусороперерабатывающих заводов был раскритикован на общественных слушаниях в администрации Выборгского района. Тогда чиновники заявляли, что предприятия им жизненно необходимы для пополнения городской казны.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X