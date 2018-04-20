В Каменке не будут строить два мусороперерабатывающих завода

Общественность отстояла чистый воздух

Сегодня, 20 апреля, Комиссия по землепользованию и застройке под руководством вице-губернатора Игоря Албина проголосовала против перевода двух участков в промзоне Каменка (рядом с полигоном Новоселки») из категории ТИ-1 в категорию ТИ-2. На земле второй категории можно складировать отходы более высокого 2 и 3 класса опасности.

Более того, к моменту заседания комиссии Комитет по инвестициям, который предлагал разместить там два мусоросжигающих завода, «Анабасис» Александра Ебралидзе и «Спецтранса №6», сам отозвал заявку на изменение категории.

Напомним, «Анабасис» планировал построить предприятие мощностью 350 тысяч тонн в год за 4,5 млрд рублей, в качестве технологии выбрали анаэробное сбраживание. «Спецтранс» хотел перерабатывать 200 тыс. тонн отходов.

Напомним, в конце марта проект двух мусороперерабатывающих заводов был раскритикован на общественных слушаниях в администрации Выборгского района. Тогда чиновники заявляли, что предприятия им жизненно необходимы для пополнения городской казны.