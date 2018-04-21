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21 Апрель, 2018


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Смольный не стал возвращать участок под Океанариум в состав парка Интернационалистов

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в: Новости
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Власти не приняли поправку, поданную Павлом Швецовым

Фото: wikimedia.com

Смольный не принял поправку главы движения защитников парка Интернационалистов от застройки Павла Швецова в Правил землепользования и застройки.

В начале апреля 2018 года Швецов вместе с жителями Купчино образовали инициативную группу с целью устроить общегородской референдум о судьбе парке, где на 3,5 гектара хотят построить «Океанариум» — большой торговый центр, в котором будет находится и площадка под океанариум.

Территорию на проспекте Славы (участок 156) предлагали перенести в «зону рекреационного назначения». Впрочем, Комиссия по землепользованию и застройке просьбам не вняла и, как пишет «Фонтанка», отказала активистам.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил Комитета взять реализацию проекта океанариума под особый контроль. Ведомства будет контролировать архитектурно-планировочное решение здания.

Как ранее писал «СП», депутаты Законодательного собрания направили коллективный запрос к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с требованием отменить постановление о строительстве «Океанариума» в парке Интернационалистов.

Решение о подготовке документа было принято после встречи парламентария Максима Резниками с активистами из Купчино. В мероприятии тогда приняло участие более 500 человек.

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