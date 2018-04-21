Семь моделей автомобилей из Петербурга попали в список самых популярных машин России

Общий объем продаж петербургских авто вырос на 13% за первый квартал года

На автозаводах Санкт-Петербурга выпускается 7 моделей машин, который оказались в рейтинге из 25 самых популярных авто на российском рынке за первый квартал 2018 года.

В пресс-службе агентства «Auto-Dealer-СПб» уточнили, что общий объем продаж автомобилей из Петербурга за первый квартал вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге самых популярных оказались: Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Всего за отчетный период текущего года автозаводы Северной столицы выпустили на 7% больше машин, чем в 2017 году – 88 тысяч легковых автомобилей.