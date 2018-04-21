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21 Апрель, 2018


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Санкт-Петербург подготовился к открытию велосезона

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в: Новости
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В программу 2018 году массовый пробег велосипедистов не входит

Фото: википедия

В воскресенье, 22 апреля, в Петербурге открывается велосезон. Организаторы пообещали участникам насыщенную программу, в которую традиционный массовый пробег велосипедистов не попал.

Для участников мероприятия будут работать специальные велоточки, где можно получить различные бонусы и памятные таблички участников событий. Об этом пишут «Невские новости».

В это же время в центре города пройдут велосипедные мероприятия, которые решили приурочить к Неделе Германии. В 11:00 на Дворцовой площади начнется построение огромного велосипеда. С 13:00 до 17:00 будут проходить велосипедные экскурсии и лекции.

Как уже отмечалось, велосезон 2018 года обойдется без массового пробега велосипедистов. Причина – слишком большое количество участников. Подобная колонна велосипедистов может стать серьезной помехой для автомобильного движения во всем городе.

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