Ко Дню благоустройства комитет по инвестициям устроил конкурс в Instagram

За отличные фотографии с площадок мероприятия победители получат призы

Комитет по инвестициям в рамках дня благоустройства запустил фотоконкурс для петербуржцев в своем Instagram. Чиновники предлагают жителям Северной столицы прислать фотографии с городских площадок, где в субботник проводится уборка. Победители, занявшие 1,2 и 3 места, получат призы, сообщает ПД.

Чтобы их получить, надо оформить подписку на профиль @investinspb, поставить под фото хэштег #субботник_investinspb и отметить страницу Комитета @investinspb.

Победителей выберут 25 апреля.

Напомним, в городе выбрано более 1, 7 площадок, где петербуржцы могут проявить свою заботу о городе.