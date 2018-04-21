жк днепропетровская 37

21 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Ко Дню благоустройства комитет по инвестициям устроил конкурс в Instagram

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

За отличные фотографии с площадок мероприятия победители получат призы

Комитет по инвестициям в рамках дня благоустройства запустил фотоконкурс для петербуржцев в своем Instagram. Чиновники предлагают жителям Северной столицы прислать фотографии с городских площадок, где в субботник проводится уборка. Победители, занявшие 1,2 и 3 места, получат призы, сообщает ПД.

Чтобы их получить, надо оформить подписку на профиль @investinspb, поставить под фото хэштег #субботник_investinspb и отметить страницу Комитета @investinspb.

Победителей выберут 25 апреля.

Напомним, в городе выбрано более 1, 7 площадок, где петербуржцы могут проявить свою заботу о городе.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X