Георгий Полтавченко посадил липы в Пушкине

Посадка деревьев приурочена к общегородскому субботнику, который проходит 21 апреля

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вместе с членами правительства города посадили пять лип в Соборном сквере города Пушкина. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Посадка деревьев проходит в день общегородского субботника, который намечен на 21 апреля. Вместе с Полтавченко липы сажали вице-губернатор Константин Серов, глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницский и главный федеральный инспектор по городу Виктор Миненко.

Участие в посадке принял и председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, который рассказал, что в 2018 году на субботник планируется привлечь около 230 тысяч горожан.

Северную столицу, по словам Рублевского, полностью должны убрать от зимней грязи до 30 апреля.