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21 Апрель, 2018


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Центр Петербурга стал «красным» из-за ремонта дорог

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в: Новости
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Петербуржцы попали в пробку на Невском и Владимирском проспектах

Фото: «Яндекс. Пробки»

В Северной столице стартовал сезон ремонтных работ на дорогах, что незамедлительно привело к серьезным пробкам в центре города. Некоторые улицы, согласно сервису «Яндекс. Пробки» уже окрасились в красный цвет с самого утра 21 апреля.

Как уточняет «Фонтанка», сейчас в городе закрыли Невский проспекте от Дворцовой набережной к набережной канала Грибоедова. Ремонт будет приостановлен утром в понедельника, а пока водителей ждут заторы.

Ремонт идет и на Владимирском проспекте, а также возле перекрестка ближе к Дворцовому мосту.

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