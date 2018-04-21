Центр Петербурга стал «красным» из-за ремонта дорог

Петербуржцы попали в пробку на Невском и Владимирском проспектах

В Северной столице стартовал сезон ремонтных работ на дорогах, что незамедлительно привело к серьезным пробкам в центре города. Некоторые улицы, согласно сервису «Яндекс. Пробки» уже окрасились в красный цвет с самого утра 21 апреля.

Как уточняет «Фонтанка», сейчас в городе закрыли Невский проспекте от Дворцовой набережной к набережной канала Грибоедова. Ремонт будет приостановлен утром в понедельника, а пока водителей ждут заторы.

Ремонт идет и на Владимирском проспекте, а также возле перекрестка ближе к Дворцовому мосту.