Михаил Мень рассказал о возможной реновации в Петербурге

Соответствующее заявление глав Минстроя сделал на Ялтинском экономическом форуме

Опыт московской программы реновации в скором времени может распространиться на другие крупные города России, в том числе Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербурга.

Об этом рассказал министр строительства Михаил Мень в рамках Ялтинского экономического форума. Глава Минстроя подчеркнул, что опыт столичной реновации может быть применен только в крупных городах, где имеется инвестиционная привлекательность.

«Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — цитирует министра РБК.

В настоящее время, продолжил Мень, Минстрой занимается разработкой закона о новом принципе расселения аварийного жилья, в которой может войти реновация для российских мегаполисов.

О том, что Петербург продолжит работать по программе реновации хрущевок, еще в феврале этого года заявил вице-губернатор Игорь Албин.

«Программа продолжится в измененном формате, но своих партнеров (компании «СПБ Реновация» и «Воин « — прим. редакции) город сохранит, обе компании продолжат работу. Сейчас по поручению губернатора разрабатываются варианты участия бюджета города в развитии застроенных территорий, поэтому реновации нам не избежать», — отметил глава строительного блока Смольного.

Игорь Албин добавил, что комитет по строительству уже готовит поправки в городское законодательство по реновации. Корректировки обещали представить до конца марта. Однако до сих пор этого не произошло

Согласно поправкам Смольный намеревался разрешить расселять жильцов в пределах района, а не квартала — сейчас для этого обязательно письменное согласие собственника.

Примечательно, что о появлении этого законопроекта в Смольном говорят уже несколько лет. Но документ так и не был в итоге представлен общественности. Более того, городские власти обещали до конца 2017 года запустить процедуру народного опроса по программе РЗТ по примеру Москвы. Этого также не случилось.

Обещал разработать свой законопроект и городской ЗакС. О документе также пока ничего не слышно.

При этом на днях стало известно, что компания «СПб Реновация» провела массовые сокращения персонала. Впрочем, в пресс-службе девелопера этот процесс назвали «оптимизацией штата».