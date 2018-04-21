Большеохтинский мост получил обновленную разметку

Разметку обновили с наступлением благоприятных погодных условий

В Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга рассказали, что на Большеохтинский мост вернулось реверсивное движение.

На переправе обновили разметку. Работы были выполнены с наступлением благоприятных погодных условий, добавили в Дирекции.

Ремонт моста запланирован на май и июнь 2018 года. После этого на переправу нанесут новую, более износостойкую разметку.

В ведомстве также напомнили водителям о схеме работы реверсивного движения по мосту.

С 6:00 до 15:00 по реверсивной полосе разрешено движение от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы.

С 15:00 до 24:00 по реверсивной полосе автомобили будут двигаться от Тульской улицы к Красногвардейской площади.

В полночь и до шести часов утра реверсивное движение запрещено.