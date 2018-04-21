Спикер ЗакСа Макаров в День благоустройства посадил деревья в Александровском парке

Он поблагодарил петербуржцев, проявивших заботу о чистоте города

Депутаты ЗакСа и его глава Вячеслав Макаров в День благоустройства, 21 апреля, поработали в Александровском парке. Народные избранники вместе с местными жителями высадили деревья и убрали территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто сегодня вышел на субботник, чтобы сделать наш город чище и краше. С каждым годом все больше петербуржцев участвуют в общегородском Дне благоустройства. Они убирают свои дворы, скверы, парки, высаживают деревья и цветы. Благодаря нашим общим усилиям Санкт-Петербург становится одним из самых чистых и комфортных городов страны. Прекрасная традиция весенних и осенних субботников наглядно демонстрирует нашу сплоченность и любовь к родному Петербургу», — заявил Вячеслав Макаров.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посадил липы в Пушкине.