На юго-западе Петербурга начинается строительство ТРК с супермаркетом Spar

Площадь объекта составит 25 тысяч «квадратов»

Компания «Интерторг» приступила к строительству торгово-развлекательного комплекса на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Сдать объект, в котором будет арендовать помещения под супермаркет продуктовый ритейлер Spar, планируется в 2019 году, а открыть для петербуржцев – в 2020 году.

Об этом сообщает NSP. Издание напоминает, что разрешение на строительство ТРК было получено в конце 2017 года. Документ оформлен на ООО «Звездное».

Рядом «БФА-Девелопмент» строит ЖК «Огни залива», «Группы ЛСР» возводит ЖК «Южная акватория», располагается проблемный «Ленинский парк» от ГК «Город».

По условиям контракта, инвестор передаст городу 1 тысячу 650 кв.м в готовом здании по цене 51 600 за «квадрат» (в зачет арендной платы).