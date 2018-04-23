За 10 лет благодаря «Газпрому» в Петербурге появилось 18 спорткомплексов

С 2021 года монополист приступит к проектированию в Сестрорецке спортивного комплекса с бассейном

Комиссия по физической культуре и спорту ЗаКСа рассматривала итоги реализации соглашения между Петербургом и ПАО «Газпром» по возведению в Северной столице объектов спорта.

За 10 лет благодаря газовому монополисту в городе на Неве появилось 18 спорткомплексов в 12 районах города.

«Помимо этого, за рамками договора о сотрудничестве реализовано строительство комплексов с бассейнами и универсальными спортивными залами при общеобразовательных учреждениях Невского и Фрунзенского районов.

В планах на ближайшие годы возведение спортивных объектов с бассейном, универсальным залом и ледовым катком в Колпинском и Петродворцовом районах», -отметили в пресс-службе ЗакСа.

Петербург предоставит наделы «Газпрому» в Пушкинском и Московском районах для строительства бассейна и зала для спортивной гимнастики. С 2021 года монополист приступит к проектированию в Сестрорецке спортивного комплекса с бассейном