жк днепропетровская 37

23 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

За 10 лет благодаря «Газпрому» в Петербурге появилось 18 спорткомплексов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

С 2021 года монополист приступит к проектированию в Сестрорецке спортивного комплекса с бассейном

Бассейн
Фото: pixabay.com

Комиссия по физической культуре и спорту ЗаКСа рассматривала итоги реализации соглашения между Петербургом  и ПАО «Газпром» по возведению в Северной столице объектов спорта.

За 10 лет благодаря газовому монополисту в городе на Неве появилось 18 спорткомплексов в 12 районах города.

«Помимо этого, за рамками договора о сотрудничестве реализовано строительство комплексов с бассейнами и универсальными спортивными залами при общеобразовательных учреждениях Невского и Фрунзенского районов.

В планах на ближайшие годы возведение спортивных объектов с бассейном, универсальным залом и ледовым катком в Колпинском и Петродворцовом районах», -отметили в пресс-службе ЗакСа.

Петербург предоставит наделы «Газпрому» в Пушкинском и Московском районах для строительства бассейна и зала для спортивной гимнастики. С 2021 года монополист приступит к проектированию в Сестрорецке спортивного комплекса с бассейном

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X