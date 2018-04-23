В Петербурге 24 апреля начнут выдавать пропуска на въезд на Крестовский остров во время мундиаля

Решение о выдаче документа принимается в течение 10 дней с момента подачи заявки

В Петербурге с 24 апреля начнут выдавать пропуска для въезда автомобилей на Крестовский остров во время проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года. Без таких документов попасть на данную территорию на машине будет невозможно. Об этом рассказал заместитель начальника отдела развития и координации многоуровневой системы профилактики и координации правонарушений Комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности Дмитрий Никонов. Заявки принимают сейчас в МФЦ. Решение о выдаче документа выносится в течение 10 дней с момента подачи обращения.