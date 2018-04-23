В Петербурге может вновь появиться Александровский проспект

Возвращение исторического название имеет смысл в рамках строительства судебного квартала

Депутат ЗакСа Михаил Амосов направил обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с предложением вернуть проспекту Добролюбова историческое название – Александровский проспект.

Как напоминает пресс-служба народного избранника, инициатива обсуловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, 29 апреля 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения императора Александра II

«Несомненно, что 200-летие императора Александра II заслуживает знаков особого внимания и признательности со стороны петербуржцев», — считает парламентарий.

«Имя Александра II непосредственно связано с Санкт-Петербургом – здесь он прожил всю жизнь, четверть века находился на царском престоле, задумал и реализовал крупнейшие государственные решения, среди которых крестьянская, судебная, земская, городская и военная реформы», — считает Михаил Амосов.

Кроме того, возвращение исторического название имеет смысл в рамках строительства судебного квартала, который расположится в будущем по соседству.