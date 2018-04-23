Выкатное поле на стадионе «Санкт-Петербург» протестировали успешно

Процедура выката футбольного покрытия занимает около 4 часов

На стадионе «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове успешно испытали системы выкатного поля. Ролик опубликован на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Всего на процедуру выката футбольного покрытия уходит четыре часа. Она двигается с помощью роликов, который в свою очередь перемещаются по рельсам.

Поле оставили «подышать» в течение суток, а затем вновь закатили на место, пишет «Петербургский дневник».

Следующей выкатки газону ждать до мая. Тогда его вновь испробуют в рамках подготовки к чемпионату мира. Следующая игра на стадионе пройдет 29 апреля – «Зенит» примет московский ЦСКА.