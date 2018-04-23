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23 Апрель, 2018


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ГАТИ оштрафовала трех крупных застройщиков Петербурга

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в: Новости
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Всего за прошедшую неделю выписано штрафов на 4,6 млн рублей

По итогам прошедшей недели Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала штрафов на сумму 4, 655 млн рублей.

Среди попавших «под раздачу» за нарушение правил благоустройства оказались и три крупных петербургских застройщика.

Так, ООО «Сэтл-Инвест» (дочка Setl Сity) и OOO «Главстрой-СПБ» получили штраф на 350 тысяч рублей за неисполнение обязанности заказчика по оформлению ордера ГАТИ до начала производства работ

ООО «СПб Реновация» складировала материалы в поселке песочном без соответствующей документации. За это девелопера накажут рублем на сумму в 400 тысяч рублей.

 

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