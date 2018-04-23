От станции метро «Приморская» к «Беговой» прошел первый поезд

Испытания состоялись в успешном режиме

Первый поезд прошел в понедельник, 23 апреля, около 14.00 по новому участку Невско-Василеостровской линии от станции метро «Приморская» к «Беговой» через «Новокрестовскую». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Метрострой». Испытания состоялись в успешном режиме.

Ранее сообщалось, что 23 апреля на участке строительства новых станций санкт-петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая» планируют подать напряжение на контактный рельс.

Напомним, станция метро «Новокрестовская» должна была принять первых пассажиров уже 29 апреля. Тестировать подземку по «зеленой» ветке хотели футбольными болельщиками. В этот день «Зенит» должен сыграть с ЦСКА на Крестовском острове.

Позже дату тестирования перенесли на средину мая. 29 апреля воспользоваться первым составом смогут только строители и организаторы матча.

Также следует добавить, что станции «Новокрестовская» и «Беговая» уже появились на «Яндекс. Картах».