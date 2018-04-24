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24 Апрель, 2018


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В Сеть выложили видео испытаний поезда на станции «Беговая»

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в: Новости
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Видео опубликовала пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга

Фото: YouTube.com

Напомним, днем 23 апреля в Петербурге прошел первый тестовый поезд по новому участку Невско-Василеостровской линии от станции метро «Приморская» к «Беговой» через «Новокрестовскую».

Испытания прошли успешно. Сегодня, 24 апреля, пресс-служба метрополитена Северной столицы опубликовала видео тестового заезда, в котором приняли участие строители, а также вице-губернатор города Игорь Албин.

Станция метро «Новокрестовская» должна была принять первых пассажиров 29 апреля. Тестировать подземку планировали на матче «Зенит» — ЦСКА футбольными фанатами. Позже дату заезда перенесли на средину мая.

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