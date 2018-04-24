Петербург возглавил рейтинг регионов по развитию проектов ГЧП

За ближайшие 5-7 лет объем инвестиций в такие проекты должен превысить 450 млрд рублей

Национальный центр государственно-частного партнерства представил итоги рейтинга «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» в период 2017-2018 годов в рамках V инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнёрства» в Москве.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в списке Северная столица поднялась с пятого на первое место, разделив лидирующую позицию с Москвой, Московской и Самарской областями.

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк напомнила, что в настоящее время в городе имеются такие проекты, как создание железнодорожного сообщения с аэропортом Пулково, реконструкция и применения под современные нужды Конюшенного ведомства, Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

«Это еще и строительство автомобильных путепроводов через железнодорожные пути скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро», магистрали М-49 в развивающемся районе города и, конечно, самый крупный инфраструктурный проект – Восточный скоростной диаметр», — рассказала она.

По словам Ирины Бабюк, за ближайшие 5-7 лет объем инвестиций в такие проекты должен превысить 450 млрд рублей.