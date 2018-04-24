жк днепропетровская 37

24 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Петербург возглавил рейтинг регионов по развитию проектов ГЧП

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

За ближайшие 5-7 лет объем инвестиций в такие проекты должен превысить 450 млрд рублей

kommersant.ru

Национальный центр государственно-частного партнерства представил итоги рейтинга «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» в период 2017-2018 годов в рамках V инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнёрства» в Москве.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в списке Северная столица поднялась с пятого на первое место, разделив лидирующую позицию с Москвой, Московской и Самарской областями.

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк напомнила, что в настоящее время в городе имеются такие проекты, как создание железнодорожного сообщения с аэропортом Пулково, реконструкция и применения под современные нужды Конюшенного ведомства, Спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

«Это еще и строительство автомобильных путепроводов через железнодорожные пути скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро», магистрали М-49 в развивающемся районе города и, конечно, самый крупный инфраструктурный проект – Восточный скоростной диаметр», — рассказала она.

По словам Ирины Бабюк, за ближайшие 5-7 лет объем инвестиций в такие проекты должен превысить 450 млрд рублей.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X