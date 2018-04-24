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24 Апрель, 2018


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Смольный: при строительстве объектов за счет бюджета на 100% используются импортозамещающие технологии

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в: Новости
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В 2015 году процент импортозамещения оборудования в строительстве составил 94,19%

Объекты социальной инфраструктуры, которые включены в АИП и возводятся за счет средств городского бюджета, возводятся на 100% с использованием импортозамещающих технологий и материлов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский. Чиновник напомнил, что в 2015 году процент импортозамещения оборудования в строительстве составил 94,19%, в 2016 году – уже 97,26%, то  в 2017 году – 98,1%.

Евгений Барановский пообещал, что Смольный продолжит работу в данном направлении.

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