Смольный: при строительстве объектов за счет бюджета на 100% используются импортозамещающие технологии

В 2015 году процент импортозамещения оборудования в строительстве составил 94,19%

Объекты социальной инфраструктуры, которые включены в АИП и возводятся за счет средств городского бюджета, возводятся на 100% с использованием импортозамещающих технологий и материлов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский. Чиновник напомнил, что в 2015 году процент импортозамещения оборудования в строительстве составил 94,19%, в 2016 году – уже 97,26%, то в 2017 году – 98,1%.

Евгений Барановский пообещал, что Смольный продолжит работу в данном направлении.