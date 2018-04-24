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24 Апрель, 2018


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В Петербурге с 29 апреля появятся ночные автобусы

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в: Новости
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Оплатить проезд можно будет как подорожником, так и покупкой разового билета

Автобусы из БелоруссииУже с 29 апреля в Северной столице запустят ночные автобусы, которые будут дублировать ветки городской подземки. Оплатить проезд жители и гости города смогут как подорожником, так и покупкой разового билета.

Как сообщает ПД, на майские праздники на линии выйдут, в частности, маршруты №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М. Движение будет осуществляться с 00.00 до 6.00 утра. В ночь с 1 на 2 мая курсировать будут автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 .

Просуществуют ночные автобусы до 15 ноября.

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