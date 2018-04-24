жк днепропетровская 37

24 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Ленобласти планируют запустить веломаршрут от Выборга через Петербург до Ивангорода

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Предположительно, трасса веломаршрута пройдет вдоль федеральных дорог

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона поставил задачу развития туристической отрасли, — как одного из важных локомотивов региональной экономики.

По его информации, только за последние 5 лет количество туристов, посетивших регион, увеличилось в 2,5 раза, а последние 2 года туристический поток почти в 2 раза превышает число жителей области.

«Это хорошие показатели, — сказал Александр Дрозденко, — и не случайно мы занимаем 11 место в федеральном рейтинге туристической привлекательности. Но мы ставим задачу увеличить турпоток в 5 раз. Для этого у нас есть стратегические мегапроекты. Это и Выборг, и Коневец, и Старая Ладога. В течение 3 лет в каждом городе – столице района Ленинградской области — мы создадим пешеходные или исторические центры с ограничением транспортного движения в них, проложим велодорожки и построим лавки художников и народных умельцев, оборудуем парковочным местами и предприятиями общепита, восстановим памятники. В наших планах — развитие туристических зон в Луге, Лодейном поле и многих других городах».

Александр Дрозденко остановился также на том, что Ленинградская область планирует попасть в европейский проект велосипедных маршрутов «Евровело», создав веломаршрут от Выборга через Петербург до Ивангорода. «Это выгодно, — подчеркнул он. — Велотуризм развивается во всем мире. Велосипедные туристы – это не только источник пополнения бюджета, но и инвестиции в строительство велодорожек и туристической инфраструктуры вдоль всего маршрута». Александр Дрозденко уверен, что велотуристы тратят гораздо больше путешественников на автомобиле, потому что останавливаются чаще.

Предположительно, трасса веломаршрута пройдет вдоль федеральных дорог.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X