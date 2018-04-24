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24 Апрель, 2018


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В Новой Голландии летом откроют песочный пляж с шезлонгами

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в: Новости
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На острове можно будет посмотреть и трансляцию турниров мундиаля

Стала известна новая программа летнего сезона на острове «Новая Голландия». Здесь откроют песчаный пляж с шезлонгами на понтонах и детскую площадку «Фрегат» 14 мая.

«В этом году посетителей острова снова ждет большая программа мероприятий, основными направлениями которой остаются музыка, кино, образование и спорт. За четыре месяца в парке пройдет более трехсот событий разного формата и масштаба — от регулярных занятий до больших концертов и фестивалей», — отмечают организаторы.

Примечательно, что летом на острове можно будет посмотреть и трансляцию турниров Чемпионата мира по футболу 2018 года, заняться йогой, попробовать экспериментальное мороженное и т.д.

Каждое второе воскресенье лета в парке будет собираться шахматный клуб «Бобби Фишер».

 

 

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