«Яндекс» начал показывать чистоту воздуха в районах Петербурга

Пока сервис доступен на сайте «Яндекс. Недвижимость»

Специалисты «Яндекса» решили помочь жителям Петербурга, опубликовав экологическую карту города. Теперь любой желающий может посмотреть, насколько чистый воздух в том или ином районе Северной столицы.

Пользователи сервиса также смогут оценить уровень развития инфраструктуры, к примеру, доступность общественным транспортом.

Все районы для удобства подкрашены различными цветами: красным, желтым и зеленым. Каждый цвет характерен для определенного развитости и экологичности.

Пока такие карты доступны только на сайте «Яндекс. Недвижимость», но позже они появятся и в мобильной версии поисковика.