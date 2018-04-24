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24 Апрель, 2018


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«Яндекс» начал показывать чистоту воздуха в районах Петербурга

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в: Новости
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Пока сервис доступен на сайте «Яндекс. Недвижимость»

Фото: «Яндекс. Недвижимость»

Специалисты «Яндекса» решили помочь жителям Петербурга, опубликовав экологическую карту города. Теперь любой желающий может посмотреть, насколько чистый воздух в том или ином районе Северной столицы.

Пользователи сервиса также смогут оценить уровень развития инфраструктуры, к примеру, доступность общественным транспортом.

Все районы для удобства подкрашены различными цветами: красным, желтым и зеленым. Каждый цвет характерен для определенного развитости и экологичности.

Пока такие карты доступны только на сайте «Яндекс. Недвижимость», но позже они появятся и в мобильной версии поисковика.

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