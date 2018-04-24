Выборг обновят за 20 миллиардов

В этом году День Ленинградской области правительство 47 региона проведет в Выборге

Ленинградская область планирует отреставрировать исторической центр города «Выборга». Об этом сообщил Александр Дрозденко, выступая с отчетом перед депутатами регионального парламента.

«Это один из двух признанных городов-музеев в стране, — напомнил он. — Благодаря этому статусу Выборг входит в целый ряд государственных программ, направленных на сохранение исторических памятников. Общее финансирование мероприятий по этим программам превышает 20 млрд рублей. В частности, на восстановление парка Монрепо заложено 2 млрд рублей, на реставрацию Выборгского замка – 4,5 млрд руб.». А всего на восстановление города-музея планируют израсходовать порядка 20 миллиардов рублей.

Кроме того, в этом году День Ленинградской области правительство региона проведет в Выборге, которому исполняется 750 лет. «Мы к этому дню за счет средств регионального бюджета и Фонда капремонта отреставрируем фасады исторических зданий, на что заложили 880 млн руб.», — пообещал глава 47 региона.