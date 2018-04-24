Смольный: в день закрытия станции метро «Приморская» усилят движение общественного транспорта

Впрочем, будут закрывать и станцию метро «Василеостровская»

Комитет по транспорту Смольного планирует усилить движение общественного транспорта в день закрытия станции метро «Приморская» для запуска новых станций «Новокрестовская» и «Беговая» в субботу, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, движение усилят по следующим маршрутам:

— троллейбус № 9 («Улица Кораблестроителей — Ординарная улица») — следует через ближайшие станции метро «Василеостровская», «Спортивная-1», «Спортивная-2»;

— троллейбус № 10 («Улица Кораблестроителей — Новгородская улица») — следует через ближайшие станции метро «Василеостровская», «Адмиралтейская»;

— трамвай № 6 («Улица Кораблестроителей — Площадь Ленина») — следует через ближайшие станции метро «Василеостровская», «Спортивная-1», «Спортивная-2»;

— автобус № 100 («Наличная улица — станция метро «Адмиралтейская») — следует через ближайшие станции метро «Василеостровская», «Адмиралтейская».

Дополнительные автобусы № 6 будут курсировать на маршруте «Наличная улица — станция метро «Спортивная-2».

Впрочем 28 апреля закроют не только «Приморскую». С 07.30 до 11.00 и с 16.00 до 18. 30 петербуржцы и гости города не смогут воспользоваться «Василеостровской».