В Ленинградской области появятся «умные города»

Каждый житель «умного города» получит единую карту, по которой родители всегда смогут определить местонахождение ребенка

Ключевым направлением развития региона губернатор Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания 47 региона, назвал цифровую экономику. По его мнению, только она способна перевести область на новый уровень развития.

Он сообщил что Ленинградская область попала в число 10 пилотных регионов, на которых опробуют федеральную программу «Умный город». «В программу попал город Сосновый Бор, — сказал он, — но мы приняли решение добавить к федеральным деньгам средства местного бюджета и запустить этот проект еще и в городе Гатчина. Таким образом, у нас будет сразу два «умных города». А что такое умный город? Это умное ЖКХ, умный транспорт, умное управление. Сейчас готовим Дорожную карту».

Одна из главных задач, которую решит программа «умный город» — безопасность граждан. Добиться ее старыми способами невозможно, считает глава региона, потому что невозможно приставить полицейского к каждому горожанину. «Надо стремиться к демократичности, а не увеличивать штаты полицейских, подчеркнул он. – И современные технические средства позволяют это сделать: видеонаблюдение, идентифицирующее лица, определяющее состояние машин на въезде в город и запрещающее въезд автомобилям с большими выхлопами, автополицейские, которые будут стоять по всему городу, умное освещение и умная парковка – создадут комфортную и безопасную среду. А еще каждый житель «умного города» получит единую карту, по которой родители всегда смогут определить местонахождение ребенка. Иными словами, внутренне открытое пространство, но при этом безопасное».