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25 Апрель, 2018


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Строительная группа «Норманн» вскоре станет банкротом

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в: Новости
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Свои квартиры от компании ждут более 6 тысяч дольщиков

Фото: pixabay.com

Строительная группа «Норманн» в скором времени намерена подать иск о своем банкротстве. Об этом можно узнать из Единого федерального реестра о деятельность юридических лиц.

В Петербурге и области «Норманн» строит более 340 квадратных метров жилья. Квартиры от компании ждут около 6,2 тысяч дольщиков, а сумма обязательств перед ними уже превысила 3 миллиарда рублей.

Компания последнее время искала деньги на достройку и готовилась распродавать свои активы. К примеру, шли переговоры с компанией Liga Estate о продаже части проекта «Яркий мир» в Янино, но стороны к соглашению не пришли.

Напомним, в начале февраля судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора «Норманна» Бориса Бросалина. Ему вменяют злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

Среди проектов «Норманна» — комплекс «Нормандия» в Коломягах, ЖК «На Заречной» на Парнасе, «Ижора Парк» в Металлострое и еще несколько объектов в Ленинградской области.

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