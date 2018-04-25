Реновация «по-московски» неприемлема для Петербурга, заявил Албин

Вице-губернатор уверен, что Северной столице необходимо создавать собственный опыт

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на встрече с членами Гильдии журналистов, работающих в сфере строительства, заявил, что проект реновации по образцу Москвы не подходит для Северной столицы.

По мнению Албина, городу на Неве необходимо опираться на собственный опыт, учитывая победы и промахи.

Успешным градостроительным проектом властей столицы Албин назвал программу «Рубль за квадратный мет», которая позволяет арендовать здания-памятники. По мнению, вицу-губернатора, подобная программа решает проблему с недостаточным финансирование, которая мешает сохранять исторический центр города.

В Петербурге программа реновации действует уже 10 лет. В ней участвуют две компании – «СПб Реновация» и «Воин-В». За последние годы организации выполнили лишь 2% своих обязательств, поэтому они попросили Арбитражный суд продлить их контракты.