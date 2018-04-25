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25 Апрель, 2018


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Штраф за незаконные свалки в Петербурге могут увеличить до 5 миллионов

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в: Новости
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Законодательное собрание также планирует расширить перечень опасных отходов

Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют увеличить штраф за незаконные свалки на территории города.

Сейчас парламентарии готовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс. В настоящий момент штраф за подобное нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Власти намерены увеличить его до 5 миллионов рублей.

Также планируется расширить перечь опасных отходов. В этот список могут включить строительный и бытовой мусор.

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