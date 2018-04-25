Утром в Петербурге зафиксировали пробки в 7 баллов

Самый большой автомобильный затор собрался на Московском шоссе

Утро среды, 24 апреля, в Санкт-Петербурге началось с серьезных пробок. Движение на многих улицах плотное. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Самый серьезный затор появился на Московском шоссе от Колпинского шоссе до поворота на завод Foxconn. Там автолюбители толкаются в пробке длиной в пять километров.

Пробки зафиксированы на нескольких участках КАДа, Литейном, Загородном и Невском проспектах, а также в районе Троицкого моста, на котором в последние дни идет ремонт.