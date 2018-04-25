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25 Апрель, 2018


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Утром в Петербурге зафиксировали пробки в 7 баллов

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в: Новости
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Самый большой автомобильный затор собрался на Московском шоссе

Фото: pixabay.com

Утро среды, 24 апреля, в Санкт-Петербурге началось с серьезных пробок. Движение на многих улицах плотное. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Самый серьезный затор появился на Московском шоссе от Колпинского шоссе до поворота на завод Foxconn. Там автолюбители толкаются в пробке длиной в пять километров.

Пробки зафиксированы на нескольких участках КАДа, Литейном, Загородном и Невском проспектах, а также в районе Троицкого моста, на котором в последние дни идет ремонт.

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