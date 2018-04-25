Игорь Албин получил почетный знак за особый вклад в развитие Петербурга

Почетный знак вице-губернатору города попросили вручить представители всех фракций Законодательного собрания

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров после ежегодного отчета губернатора Георгия Полтавченко заявил, что вице-губернатор города Игорь Албин получил почетный знак за особый вклад в развитие Северной столицы.

По словам Макарова, это решение в письменном виде попросили принять представители всех фракций петербургского парламента. Спикер отметил, что награду Албин получит за строительство «Санкт-Петербург Арены».

«Под руководством Игоря Николаевича введен один из лучших стадионов России. Албин работал на самых тяжелых отраслях народного хозяйства и всегда находил нужное решение, неустанно трудился», — сказал Макаров.

«Я хочу лично сказать вам спасибо за то, что в вашей работе ощущается стиль эпохи и времени. Это важно уловить, этот стиль. Что касается стадиона, это была государственная задача: в короткие сроки создать арену мирового класса», — цитирует спикера МR7.

Игорь Албин в своем выступлении после Макарова отметил, что беззаветно служил России.

«Мне посчастливилось работать под началом одного из самых опытных, порядочных и квалифицированных руководителей. Я благодарен его дружеской поддержке, товарищескому плечу», — высказался вице-губернатор.