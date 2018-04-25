Полтавченко об океанариуме в парке Интернационалистов: мне проект нравится

Градоначальник уверен, что объект принесет Петербургу деньги, рабочие места и туристов

Губернатор Петербурга Георгий Потавченко в ЗакСе дал оценку проекту строительства океанариума в парке Интернационалистов в Купчино. Свою позицию градоначальник высказал в ответ на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой.

«Лично мне этот проект нравится. Он принесет городу 15 млрд рублей инвестиций, новые рабочие места. Кроме того, объект может стать привлекательным для туристов, которые посещают Петербург. Напомню, океанариум будет одним из самых больших на Север — Западе», — сказал Полтавченко и напомнил, что надел под застройку не входит в территорию парка. Его границы были определены в еще 2010 году, поэтому губернатор не принимал решения об изъятии земли от парка.

Как добавил градоначальник, проект рассматривался на инвестиционном совете и прошел процедуру утверждения.

Впрочем, при необходимости Георгий Полтавченко согласился пойти на ревизию планов застройщика.

Напомним, против строительства океанариума местные жители выступают уже не первый год. В реализации проекта заинтересована компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

Примечательно, что проект океанариума был анонсирован комитетом в 2013 году.

При этом 23 марта губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в парке Интернационалистов возможно строительство спортивного объекта для проведения летних Олимпийских игр 2032 или 2036 годов. А КГА в конце марта заявил, что ППТ для проекта больше не разрабатывается.