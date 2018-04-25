В Ленобласти до середины 2019 года запустят 5 новых мусорных полигонов

Первый откроют уже в начале мая этого года

АО «Управляющая компания по обращению с отходами ЛО» организует 5 новых мусорных полигонов на территории 47 региона. Первый из них в Приозерском районе откроют уже в начале мая этого года.

Об этом сообщает «АСН-инфо» со ссылкой на директора предприятия Николая Хасиева.

Полигоны заработают в Сланцевском, Волховском, Приозерском, Кингисеппском и Всеволожском районах. Запустить все объекты планируется к середине 2019. А первый в Приозеском районе откроют уже в начале мая.

Как отметил Николай Хасиев, на полигонах будут созданы мусоросортировочные предприятия, которые будут отбирать все «полезные фракции» (к ним относятся, в частности, пластик, бумага, цветной и черный металл), которые затем будут направляться на вторичную переработку. Захоранивать предполагается только биологические отходы (около 50% от общего объема).

Ранее губернатор 47 региона Александр Дрозденко анонсировал открытие только 3 полигонов и обещал отодвинуть их на расстояние 50 км от черты Петербурга.