Петербург и Всеволожск стали конкурентами на строительство кампуса СПбГУ

Если что, власти 47 региона готовы подыскать и новые участки

Градсовет Ленобласти в среду, 25 апреля, рассмотрел три надела под размещения компаса СПбГУ. Это пятна в Таицком поселении Гатчинского района площадью 186 га, в Веревском поселении Гатчинского района площадью 300 га и в городе Всеволожске площадью 536 га. Как отмечают в правительстве 47 региона, всего было изучено 15 вариантов, в том числе в Сертолове, Буграх, в Тельмановском и Тосненском районе.

Разработка концепции размещения кампуса идет согласно решению федеральной рабочей группы от 26 мая 2016 года под эгидой Минэкономразвития. Тогда и было принято решение о создании единого студенческого городка, рассказал в среду, 25 апреля, на заседании Градсовета области зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. По его словам, не так давно состоялось совещание в Минэкономе по согласованию конкретных участков.

«Нам согласовали меньшее количество вариантов. Окончательного решения Университетом еще не принято. Наша задача — выбрать из трех земельных участков два. Посмотреть их концепцию, насколько они подходят по архитектуре, логистике, удаленность от жилой застройки и т.д, — заявил чиновник. — И затем еще раз с обоснованием и позицией областного Градсовета предложить эти площадки еще раз СПБГУ».

В итоге совет большинством решил, что потенциал ресурса и роста больше всего у Всеволожской площадки, в комплект к ней пошел участок в Верево. При этом господин Москвин отметил, что этими участками область не ограничена. И пока решение Университетом не принято, никто не запрещает региону предлагать новые территории.

Примечательно, что в конце декабря в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина заявили: представители комитетов и самого вуза пришли к общему мнению, что кампус должен быть размещен в Петербурге».

На том же совещании КГА предложил несколько вариантов размещения студгородка, в Пушкине, Кронштадте, в Курортном районе и т. д.

Теперь конкурентная борьба двух субъектов вышла на новый уровень.