Власти Ленобласти: с приходом мусорного оператора тарифы вырастут лишь у части населения

В настоящее время плата колеблется от 2р 16 копеек до 10 рублей

После того, как единый мусорный оператор Ленобласти начнет работу на полную силу, к сентябрю-октябрю этого года станут известны ставки тарифов на вывоз бытовых отходов для населения. Не исключено, что в некоторых случаях размер платы для граждан даже снизится, а не обязательно возрастет. Об этом рассказал глава Управления Ленинградской области по организации и контролю за деятельностью по обращению с ТКО Николай Борисов.

Он пояснил, что в настоящее время плата колеблется от 2р 16 копеек до 10 рублей, договора заключены на обслуживание 15-20% фонда.

Ранее сообщалось, что единым так называемым мусорным оператором в 47 регионе выбрана компания АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области».

В соответствии с соглашением к полномочиям регионального оператора на 10-летний срок отнесены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

До 1 января 2019 года деятельность регионального оператора и всех участников «мусорного» рынка от собственников отходов до собственников полигонов свяжут типовые договоры.

Кроме этого, в обязанности регионального оператора войдет внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах области.